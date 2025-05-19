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У Сумській області понад 30 тисяч людей залишилися без газу та світла через обстріли РФ

Фото: у Сумській області понад 30 тисяч людей залишилися без газу та світла через обстріли РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська масовано обстрілюють населені пункти Сумської області. Внаслідок ворожих атак понад 30 тисяч людей залишилися без електро- та газопостачання.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів глава Сумської ОВА Олег Григоров в ефірі "Суспільне".

За його словами, без електроенергії наразі майже 21 тисяча абонентів, без газу - близько 10,5 тисяч. У регіоні тривають роботи з відновлення постачання.

За минулу добу російські війська здійснили 135 обстрілів по Сумській області. Найбільше - понад 100 ударів - припало на Краснопільську громаду.

"Більшість абонентів фактично не перебувають в населених пунктах через примусову евакуацію, неможливість проживання на цій території", - додав глава ОВА.

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, останнім часом російські війська посилили обстріли Сумської області.

Зокрема, у суботу, 17 травня, росіяни дроном-камікадзе "Ланцет" влучили у рейсовий автобус, який вивозив мирних мешканців із Білопілля Сумської області.

Унаслідок атаки 9 людей загинули, ще 7 постраждали. Більшість жертв - жінки похилого віку.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки було вбито сім'ю з трьох осіб: батька, матері та доньки.

Сьогодні глава Сумської обласної ОВА Олег Григоров розповів, що на території області евакуації підлягають понад 200 населених пунктів. Ще кілька днів тому звідти було евакуйовано понад 60% населення.

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