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У Сумській області планують провести евакуацію з Глухова. У місті десятки тисяч людей

Фото: глава Сумської ОВА Володимир Артюх (sm.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Влада Сумської області вирішила провести евакуацію жителів кількох населених пунктів, зокрема міста Глухова. Йдеться про десятки тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Сумської ОВА Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

За його словами, у Сумській області евакуюють жителів кількох населених пунктів, включаючи Глухівську та Есманську громади, а також ще п’яти населених пунктів Шосткинського та Конотопського районів.

"Було прийнято рішення на Раді оборони області й зараз ми реалізуємо це рішення, як правильно евакуювати населення з міста Глухів і Глуховської громади. Це дуже велика кількість -  десятки тисяч людей", - зазначив Артюх.

За словами глави ОВА, з початку року росіяни здійснили майже 11 тисяч ударів по території Сумської області. Ворог цілеспрямовано обстрілює цивільну інфраструктуру регіону, в тому числі освітні заклади, а жертвами стають мирні громадяни, серед яких діти. 

Евакуація у Сумській області

Нагадаємо, з початку літа Росія завдала понад дві тисячі ударів по території Сумської області. Окупанти застосовували ракети, артилерію, КАБи, ударні дрони та міномети.

У зв'язку цим влада вирішила провести евакуацію з прикордонних населених пунктів області.

Зокрема, за словами голови МВС Ігоря Клименка, першочерговій евакуації підлягають 183 населені пункти Сумської області.

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Сумська областьЕвакуаціяВійна в Україні