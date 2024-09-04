У Сумській області планують провести евакуацію з Глухова. У місті десятки тисяч людей

За його словами, у Сумській області евакуюють жителів кількох населених пунктів, включаючи Глухівську та Есманську громади, а також ще п’яти населених пунктів Шосткинського та Конотопського районів.

"Було прийнято рішення на Раді оборони області й зараз ми реалізуємо це рішення, як правильно евакуювати населення з міста Глухів і Глуховської громади. Це дуже велика кількість - десятки тисяч людей", - зазначив Артюх.

За словами глави ОВА, з початку року росіяни здійснили майже 11 тисяч ударів по території Сумської області. Ворог цілеспрямовано обстрілює цивільну інфраструктуру регіону, в тому числі освітні заклади, а жертвами стають мирні громадяни, серед яких діти.