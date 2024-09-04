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В Сумской области планируют провести эвакуацию из Глухова. В городе десятки тысяч людей

Фото: глава Сумской ОВА Владимир Артюх (sm.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Власти Сумской области решили провести эвакуацию жителей нескольких населенных пунктов, в том числе города Глухова. Речь идет о десятках тысяч людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Владимира Артюха в эфире телемарафона.

По его словам, в Сумской области эвакуируют жителей нескольких населенных пунктов, включая Глуховскую и Эсманскую общины, а также пять населенных пунктов Шосткинского и Конотопского районов.

"Было принято решение на Совете обороны области и сейчас мы реализуем это решение, как правильно эвакуировать население из города Глухов и Глуховской общины. Это очень большое количество - десятки тысяч человек", - отметил Артюх.

По словам главы ОВА, с начала года россияне нанесли почти 11 тысяч ударов по территории Сумской области. Враг целенаправленно обстреливает гражданскую инфраструктуру региона, в том числе образовательные учреждения, а жертвами становятся мирные граждане, среди которых дети.

Эвакуация в Сумской области

Напомним, с начала лета Россия нанесла более двух тысяч ударов по территории Сумской области. Оккупанты применяли ракеты, артиллерию, КАБы, ударные дроны и минометы.

В связи с этим власти решили провести эвакуацию из приграничных населенных пунктов области.

В частности, по словам главы МВД Игоря Клименко, первоочередной эвакуации подлежат 183 населенных пункта Сумской области.

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