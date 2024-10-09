У Сумській області оголосили примусову евакуацію дітей з понад 100 населених пунктів

Евакуація з Сумської області

Нагадаємо, у серпні через постійні російські атаки у Сумській області оголосили першочергову евакуацію населення зі 183 населених пунктів, що належать до 15 територіальних громад. Станом на кінець літа евакуювали понад 20 тисяч людей, серед яких майже 2,5 тисячі дітей.

Також нещодавно ми повідомляли, що обов’язкову евакуацію дітей та їхніх батьків оголосили із 90 населених пунктів Сумської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.