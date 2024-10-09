В Сумской области объявили принудительную эвакуацию детей из более чем 100 населенных пунктов

"Из-за ситуации с безопасностью принято решение о принудительной эвакуации детей с их семьями из ряда населенных пунктов Сумской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение единогласно поддержали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

Речь идет об обязательной эвакуации принудительно 497 детей из 101 населенного пункта Сумской области (90 населенных пунктов Сумского района и 11 населенных пунктов Конотопского района).