В Сумской области объявили принудительную эвакуацию детей из более чем 100 населенных пунктов

Из-за ситуации в области безопасности в Сумской области власти приняли решение о принудительной эвакуации детей с их семьями из 101 населенного пункта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Из-за ситуации с безопасностью принято решение о принудительной эвакуации детей с их семьями из ряда населенных пунктов Сумской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение единогласно поддержали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.
Речь идет об обязательной эвакуации принудительно 497 детей из 101 населенного пункта Сумской области (90 населенных пунктов Сумского района и 11 населенных пунктов Конотопского района).
Напомним, в августе из-за постоянных российских атак в Сумской области объявили первоочередную эвакуацию населения из 183 населенных пунктов, принадлежащих к 15 территориальным общинам. По состоянию на конец лета эвакуировали более 20 тысяч человек, среди которых почти 2,5 тысячи детей.
Также недавно мы сообщали, что обязательная эвакуация детей и их родителей была объявлена из 90 населенных пунктов Сумской области.
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