RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Сумской области объявили принудительную эвакуацию детей из более чем 100 населенных пунктов

Фото: эвакуация детей в Сумской области (t.me_mvs_ukraine)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за ситуации в области безопасности в Сумской области власти приняли решение о принудительной эвакуации детей с их семьями из 101 населенного пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Из-за ситуации с безопасностью принято решение о принудительной эвакуации детей с их семьями из ряда населенных пунктов Сумской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение единогласно поддержали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

Речь идет об обязательной эвакуации принудительно 497 детей из 101 населенного пункта Сумской области (90 населенных пунктов Сумского района и 11 населенных пунктов Конотопского района).

Эвакуация из Сумской области

Напомним, в августе из-за постоянных российских атак в Сумской области объявили первоочередную эвакуацию населения из 183 населенных пунктов, принадлежащих к 15 территориальным общинам. По состоянию на конец лета эвакуировали более 20 тысяч человек, среди которых почти 2,5 тысячи детей.

Также недавно мы сообщали, что обязательная эвакуация детей и их родителей была объявлена из 90 населенных пунктов Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьЭвакуацияВойна в УкраинеДети