У Сумській області оголосили примусову евакуацію ще з трьох населених пунктів

Евакуація у Сумській області

Варто нагадати, що з початку літа Росія активізувала свої обстріли по території Сумської області. Росіяни застосовують ракети, артилерію, КАБи, ударні дрони та міномети.

Через це у низці населених пунктів було вирішено провести примусову евакуацію місцевих жителів.

Зокрема, за словами голови МВС Ігоря Клименка, першочерговій евакуації підлягають 183 населені пункти Сумської області.

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