В Сумской области объявили принудительную эвакуацию еще из трех населенных пунктов

По словам начальника Сумской ОВ Владимира Артюха, в настоящее время было зафиксировано увеличение вражеских обстрелов Глухова, Эсмани и Свесы. Из этих населенных пунктов объявлена принудительная эвакуация населения.

"В Шосткинском районе объявлена обязательная эвакуация из трех населенных пунктов: Глухова, Свесы и Эсмани", - говорится в сообщении.

Следует заметить, что по данным из открытых источников, в Глухове проживает более 30 тысяч человек, в Свесах – около 7 тысяч, а в Эсмане – около 2 тысяч человек.