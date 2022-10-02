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У Сумській області на міні підірвалося авто: є жертва та троє поранених

Фото: в Охтирському районі підірвалося авто (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Наталія Юрченко

Автомобіль "Укртелекому" підірвався на ворожій міні в Охтирському районі у Сумській області. Внаслідок вибуху є жертва та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

Трагедія сталася близько 8:45 сьогодні, 2 жовтня. Автомобіль зв'язківців "Укртелекому" з'їхав на узбіччя дороги біля телевежі. Машина наїхала на російську міну.

В авто було четверо людей, троє з них знаходяться в лікарні. Водій загинув від отриманих травм.

На місці події працюють правоохоронці. Наразі обставини трагедії з'ясовуються.

"Охтирський район лишається однією із найбільш замінованих територій на Сумщині. Мої співчуття родині загиблого", - зазначив Живицький.

Фото: авто "Укртелекому" підірвалося на міні в Охтирському районі (t.me/Zhyvytskyy)

Нагадаємо, російські війська в ніч на 2 жовтня та зранку атакували Сумську область з артилерії та мінометів.

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Сумська областьВибух