В Сумской области на мине подорвалось авто: есть жертва и трое раненых

Автомобиль "Укртелекома" подорвался на вражеской мине в Ахтырском районе в Сумской области. В результате взрыва есть жертва и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
Трагедия произошла около 8:45 сегодня, 2 октября. Автомобиль связистов "Укртелекома" съехал на обочину дороги у телебашни. Машина наехала на российскую мину.
В авто были четыре человека, трое из них находятся в больнице. Водитель погиб от полученных травм.
На месте происшествия работают правоохранители. Пока обстоятельства трагедии выясняются.
"Ахтырский район остается одной из самых заминированных территорий в Сумской области. Мои соболезнования семье погибшего", - отметил Живицкий.
Фото: авто "Укртелекома" подорвалось на мине в Ахтырском районе (t.me/Zhyvytskyy)
Напомним, российские войска в ночь на 2 октября и с утра атаковали Сумскую область из артиллерии и минометов.
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