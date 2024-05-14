У Сумській області готові давати відсіч у разі спроб атак окупантів: що кажуть у ОТУВ "Сіверськ"

Він зауважив, що лише за минулу добу українські військові зафіксували на Чернігівщині та Сумщині 55 обстрілів.

"Ворог певні частини стягував, збільшував свою присутність на кордоні з Україною. Ми відстежуємо ці рухи підрозділів особового складу, техніки. Вони ж перекидають. Зокрема, кордон на Сумщині з РФ - це 560 кілометрів", - інформує Мисник.

За його словами, це дуже велика ділянка. Українські сили оборони відслідковують, де відбувається концентрація сил противника та де вони здійснюють найбільші обстріли і намагаються розвідувати нашу оборону, використовуючи ДРГ (диверсійно-розвідувальні групи – ред.).

"Тобто ми готуємося до будь-якого розвитку. І якщо спроба буде проникнення на територію України, наступальних дій – ми будемо давати відповідь", - розповідає речник ОТУВ "Сіверськ".