ua ru
Вс, 04 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Сумской области за сутки зафиксировали более 10 "прилетов", повреждена инфраструктура

Новина українською →
Воскресенье 04 декабря 2022 15:20
В Сумской области за сутки зафиксировали более 10 "прилетов", повреждена инфраструктура Фото: в Сумской области за сутки зафиксировали более 10 "прилетов", повреждена инфраструктура (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне продолжают наносить удары по приграничным территориям. В Сумской области зафиксировали 12 прилетов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замруководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Враг продолжает терроризировать пограничные территории. За сутки зафиксировано 3 обстрела, 12 "прилетов" вражеских снарядов", - пишет замглавы Офиса президента.

В результате обстрела пострадала инфраструктура Эсманской территориальной общины Шосткинского района.

Как отметил Тимошенко, пострадавших среди гражданских нет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 3 декабря, в результате вражеских обстрелов по Сумской области были повреждены ЛЭП и предприятие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война в Украине Российская Федерация
NEWS
ВСУ наращивают темпы контрнаступления в Луганской области: карты боев
ВСУ наращивают темпы контрнаступления в Луганской области: карты боев
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии