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У Сумській області через обстріли РФ пошкоджено лінії електропередач

Фото: у Сумській області через обстріли РФ пошкоджено лінії електропередач (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські війська 27 разів обстріляли прикордоння Сумської області у понеділок, 5 червня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів. Зафіксовано 94 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Дружбівська, Краснопільська, Миропільська, Новослобідська, Шалигінська, Хотінська громади", - сказано в повідомленні.

Зокрема в результаті одного з обстрілів Великописарівської громади було пошкоджено адміністративну будівлю та лінію електропередач. Також мінометним обстрілом було пошкоджено енергомережу Краснопільськї громади.

Також ворог скинув вісім мін на територію Миропільська громади.

Ситуація у Сумській області

Сумська область межує з Росією, тож окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення намагалися захопити територію області. Проте завдяки українським військовим навесні минулого року всі захоплені території повернули під контроль України.

Після виведення російських військ із території області окупанти продовжують щоденні обстріли прикордонних територій. Щодня військові РФ обстрілюють область із мінометів та артилерії.

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