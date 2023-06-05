В Сумской области из-за обстрелов РФ повреждены линии электропередач

"В течение дня россияне совершили 27 обстрелов. Зафиксировано 94 взрыва. Обстрелы потерпели Белопольская, Великописаревская, Дружбовская, Краснопольская, Миропольская, Новослободская, Шалыгинская, Хотинская общины", - сказано в сообщении.

В частности, в результате одного из обстрелов Великописаревской общины было повреждено административное здание и линию электропередач. Также минометным обстрелом была повреждена энергосеть Краснопольского общества.

Также враг сбросил восемь мин на территорию Миропольской общины.

Ситуация в Сумской области

Сумская область граничит с Россией, так что оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения пытались захватить территорию области. Однако благодаря украинским военным весной в прошлом году все захваченные территории вернули под контроль Украины.

После вывода российских войск с территории области оккупанты продолжают ежедневные обстрелы приграничных территорий. Каждый день военные РФ обстреливают область из минометов и артиллерии.

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