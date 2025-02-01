У Сумській області через авіаудар РФ загинули троє поліцейських
Троє поліцейських загинули у Сумській області 1 лютого. Вони потрапили під авіаудар окупантів під час чергування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.
"В ніч з 31 січня на 1 лютого ворог завдав авіаудар по Юнаківській громаді", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки росіян загинули двоє патрульних поліцейських, які здійснювали чергування у населених пунктах громади.
"Пізніше під завалами було знайдено тіло ще одного поліцейського", - додали в ОВА.
Обстріли Сум та області
Російські війська постійно обстрілюють Суми та область. Під ударом постійно перебувають як прикордонні райони, так і обласний центр.
Буквально 1 лютого стало відомо, що в Сумах після обстрілу багатоповерхівки 30 січня, кількість загиблих зросла до 10 людей. Росіяни обстріляли обласний центр вночі, коли люди спали.
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