ua en ru
Нд, 02 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Сумській області був атакований об'єкт інфраструктури: виникла сильна пожежа

Сумська область, Неділя 02 лютого 2025 09:48
UA EN RU
У Сумській області був атакований об'єкт інфраструктури: виникла сильна пожежа Фото: у Сумській області горів об'єкт інфраструктури (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

У Сумській області під ворожий удар потрапив об'єкт інфраструктури. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Telegram.

"В Сумській області рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об'єкті інфраструктури, спричинену ворожим ударом", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначають, що вогонь стрімко поширювався, було високе пожежне навантаження. Попри це, пожежу вдалося загасити.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

За даними Сумської ОВА, цієї ночі ворог атакував ударними дронами регіон. Внаслідок атаки пошкоджені будинки та автомобілі.

Всього за ніч у Сумській області знищили 13 ворожих безпілотників. З початку року сили ППО збили у Сумській області вже 274 дрони.

Нічна атака дронів

В ніч на 2 лютого росіяни випустили по Україні 55 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. Сили ППО збили 40 дронів, ще 13 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Окупанти вночі атакували Харків, там виникла пожежа на підприємстві. Також російський дрон вдарив по будинку у Люботині Харківської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область ДСНС Пожежа Війна в Україні
NEWS
Переговори США з Росією без України - дуже небезпечні для всіх, - Зеленський
Переговори США з Росією без України - дуже небезпечні для всіх, - Зеленський
DAILY
Марк Елліс, Міжнародна асоціація адвокатів: Путін не з'явиться в Гаазі в найближчій перспективі
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Марк Елліс, Міжнародна асоціація адвокатів: Путін не з'явиться в Гаазі в найближчій перспективі