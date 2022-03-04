Сумская ТЭЦ работает в штатном режиме, - горсовет

Сумская теплоэлектроцентраль работает в штатном режиме, однако горячее водоснабжение к утру 5 марта будет отсутствовать.

Об этом сообщили в Сумском городском совете.

"Сообщаем, что Сумская ТЭЦ работает в штатном режиме. Работают все котельные, за исключением котельной на ул. Нижнесироватская (Химгородок). Подключенные от нее потребительские временно переключены на ТЭЦ", - говорится в заметке.

Работники делают все возможное, чтобы обеспечить жителей города теплом и водой.

В комендантский час аварийная бригада будет выполнять наладочные работы на ЦТП, для обеспечения жителей последних этажей многоэтажек холодной водой.

Горячее водоснабжение к утру 5 марта будет отсутствовать.