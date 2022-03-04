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Сумская ТЭЦ работает в штатном режиме, - горсовет

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Сумы, Пятница 04 марта 2022 18:21
Сумская ТЭЦ работает в штатном режиме, - горсовет Фото: Сумская ТЭЦ (mignews)
Автор: Светлана Мащенко

Сумская теплоэлектроцентраль работает в штатном режиме, однако горячее водоснабжение к утру 5 марта будет отсутствовать.

Об этом сообщили в Сумском городском совете.

"Сообщаем, что Сумская ТЭЦ работает в штатном режиме. Работают все котельные, за исключением котельной на ул. Нижнесироватская (Химгородок). Подключенные от нее потребительские временно переключены на ТЭЦ", - говорится в заметке.

Работники делают все возможное, чтобы обеспечить жителей города теплом и водой.

В комендантский час аварийная бригада будет выполнять наладочные работы на ЦТП, для обеспечения жителей последних этажей многоэтажек холодной водой.

Горячее водоснабжение к утру 5 марта будет отсутствовать.

Ранее сообщалось, что среди персонала Запорожской АЭС погибших и раненых нет.

Также мы публиковали фото разрушенной оккупантом Ахтырской ТЭЦ.

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