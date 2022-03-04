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Сумська ТЕЦ працює в штатному режимі, - міськрада

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Суми, П'ятниця 04 березня 2022 18:21
Сумська ТЕЦ працює в штатному режимі, - міськрада Фото: Сумська ТЕЦ (mignews)
Автор: Світлана Мащенко

Сумська теплоелектроцентраль працює в штатному режимі, проте гаряче водопостачання до ранку 5 березня буде відсутнє.

Про це повідомили в Сумській міській раді.

"Повідомляємо, що Сумська ТЕЦ працює в штатному режимі. Працюють всі котельні, за виключенням котельні на вул. Нижньосироватська (Хіммістечко). Підключені від неї споживчі тимчасово переключені на ТЕЦ", - говориться в дописі.

Працівники роблять все можливе, аби забезпечити мешканців міста теплом і водою.

В комендантську годину аварійна бригада виконуватиме налагоджувальні роботи на ЦТП, для забезпечення мешканців останніх поверхів багатоповерхівок холодною водою.

Гаряче водопостачання до ранку 5 березня буде відсутнє.

Раніше повідомлялося, що серед персоналу Запорізької АЕС загиблих та поранених немає.

Також ми публікували фото зруйнованої окупантом Охтирської ТЕЦ.

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