Сумская область перешла в "красную" зону карантина

В Украине расширилась "красная" зона карантина. Сумская область перешла в эту зону.
Соответствующее решение приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС, передает РБК-Украина.
С сегодняшнего дня в Сумской области начинают действовать ограничения "красного" уровня опасности.
Ограничения "красного" уровня предусматривают запрет на:
Избежать ограничений можно только при условии, что 100% посетителей, персонала заведений или организаторов мероприятий полностью вакцинированные от коронавируса.
Учебные заведения могут работать в очном формате лишь при условии, что 100% персонала прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Однако это не касается детсадов и 1-4 классов.