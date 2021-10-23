Сумская область перешла в "красную" зону карантина

С сегодняшнего дня в Сумской области начинают действовать ограничения "красного" уровня опасности.

Что под запретом

Ограничения "красного" уровня предусматривают запрет на:

работу кафе и ресторанов,

ТРЦ,

кинотеатров,

театров,

непродовольственных рынков и магазинов,

спортзалов,

бассейнов и фитнес-центров,

учреждений культуры,

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Избежать ограничений можно только при условии, что 100% посетителей, персонала заведений или организаторов мероприятий полностью вакцинированные от коронавируса.

Учебные заведения могут работать в очном формате лишь при условии, что 100% персонала прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Однако это не касается детсадов и 1-4 классов.