Сумська область перейшла в "червону" зону карантину

В Україні розширилась "червона" зона карантину. Сумська область перейшла в цю зону.
Відповідне рішення прийняла Державна комісія ТЕБ та НС, передає РБК-Україна.
З сьогоднішнього дня в Сумській області починають діяти обмеження "червоного" рівня небезпеки.
Обмеження "червоного" рівня передбачають заборону:
Уникнути обмежень можна лише за умови, що 100% відвідувачів, персоналу закладів чи організаторів заходів повністю вакциновані від коронавірусу.
Навчальні заклади можуть працювати в очному форматі лише за умови, що 100% персоналу пройшли повний курс вакцинаціївід коронавірусу. Однак це не стосується дитсадків та 1-4 класів.