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Сумська область перейшла в "червону" зону карантину

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні розширилась "червона" зона карантину. Сумська область перейшла в цю зону.

Відповідне рішення прийняла Державна комісія ТЕБ та НС, передає РБК-Україна.

З сьогоднішнього дня в Сумській області починають діяти обмеження "червоного" рівня небезпеки.

Що під забороною

Обмеження "червоного" рівня передбачають заборону:

  • роботи кафе та ресторанів,
  • ТРЦ,
  • кінотеатрів,
  • театрів,
  • непродовольчих ринків і магазинів,
  • спортзалів,
  • басейнів і фітнес-центрів,
  • закладів культури,
  • проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

Уникнути обмежень можна лише за умови, що 100% відвідувачів, персоналу закладів чи організаторів заходів повністю вакциновані від коронавірусу.

Навчальні заклади можуть працювати в очному форматі лише за умови, що 100% персоналу пройшли повний курс вакцинаціївід коронавірусу. Однак це не стосується дитсадків та 1-4 класів.

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КарантинЧервона зона карантинуСумская область