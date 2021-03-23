Сумская область не будет останавливать транспорт в "красной" зоне карантина
Сумская область 24 марта перейдет в "красную" зону карантина. Сегодня региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила, как будет работать общественный транспорт.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной государственной администрации.
Комиссия решила не запрещать регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки любым видом транспорта в городском, пригородном, междугородном и внутриобластном сообщении. Однако в транспорте будет действовать ограничение: количество пассажиров не должно превышать количество сидячих мест.
Вместе с тем с полуночи на территории Сумской области запрещается:
- работа заведений общественного питания, кроме доставки и заказов на вынос;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений;
- работа непродовольственных магазинов, но разрешается осуществление доставки;
- работа кинотеатров и учреждений культуры;
- проведение культурных, массовых и спортивных мероприятий;
- работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
- работа непродовольственных рынков;
- посещение образовательных учреждений, кроме детсадов и начальных классов;
- проведение плановых госпитализаций.
Также в "красной" зоне с сегодняшнего дня действует требование по ношению масок на улице и территориях общего пользования.
По состоянию на сегодня в "красной" зоне также Киев, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская и Черновицкая области.
Напомним, Киевская область также решила не останавливать общественный транспорт. Ограничения "красной" зоны на территории области начнут действовать 24 марта.
В то же время на Закарпатье продлили запрет на работу общественного транспорта. Ограничение будет действовать как минимум до конца марта.