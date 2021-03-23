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Сумська область не зупинятиме транспорт у "червоній" зоні карантину

Новость на русском → Сумська область, Вівторок 23 березня 2021 22:32
Сумська область не зупинятиме транспорт у "червоній" зоні карантину Архівне фото: робота громадського транспорту під час карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Сумська область 24 березня перейде у "червону" зону карантину. Сьогодні регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішила, як працюватиме громадський транспорт.

Про це повідомила прес-служба Сумської обласної державної адміністрації.

Комісія вирішила не забороняти регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення будь-яким видом транспорту у міському, приміському, міжміському та внутрішньообласному сполученні. Однак у транспорті діятиме обмеження: кількість пасажирів не повинна перевищувати кількість сидячих місць.

Разом з тим з опівночі на території Сумської області забороняється:

  • робота закладів громадського харчування, окрім доставки та замовлень на виніс;
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів;
  • робота непродовольчих магазинів, але дозволяється здійснення доставки;
  • робота кінотеатрів та закладів культури;
  • проведення культурних, масових та спортивних заходів;
  • робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;
  • робота непродовольчих ринків;
  • відвідування закладів освіти, крім дитсадків та початкових класів;
  • проведення планових госпіталізацій.

Також у "червоній" зоні відсьогодні діє вимога щодо носіння масок на вулиці та територіях загального користування.

Станом на сьогодні у "червоній" зоні також Київ, Львівська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська та Чернівецька області.

Нагадаємо, Київська область також вирішила не зупиняти громадський транспорт. Обмеження "червоної" зони на території області почнуть діяти 24 березня.

Водночас на Закарпатті продовжили заборону на роботу громадського транспорту. Обмеження буде діяти щонайменше до кінця березня.

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