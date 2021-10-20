UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Чернышов: еще семь областей могут перейти в "красную" зону вслед за Сумской

Автор: Артем Горовенко

В Украине станет на одну "красную" зону больше. С 23 октября карантин усиливается в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра развития общин и территорий Алексея Чернышева в Facebook.

"Не нужно ждать "красной" зоны, чтобы ускорять темпы вакцинации. На заседании комиссии ТЭБ и ЧС принято решение о переходе Сумской области в "красную" карантинную зону с 23 октября. А Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области могут попасть в нее уже в ближайшее время, если не усилят противоэпидемические меры", - заявил Алексей Чернышев.

Как известно, по состоянию на сегодня в "красной" зоне - пять областей. Ситуация продолжает обостряться.

"Сейчас четко понятно, что противостоять тяжелому течению болезни способна вакцинация. 94% госпитализированных пациентов с COVID-19 за неделю в Украине не были привиты. Пожалуйста, не медлите и не испытывайте судьбу. Вакцинируйтесь - берегите себя", - добавил Алексей Чернышов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьАлексей ЧернышовКрасная зона карантина