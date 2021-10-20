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Чернишов: ще сім областей можуть перейти в "червону" зону слідом за Сумській

Автор: Артем Горовенко

В Україні стане на одну "червону" зону більше. З 23 жовтня карантин посилюється у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова у Facebook.

"Не потрібно чекати "червоної" зони, аби прискорювати темпи вакцинації. На засіданні комісії ТЕБ та НС прийнято рішення про перехід Сумської області до "червоної" карантинної зони з 23 жовтня. А Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області можуть потрапити до неї вже найближчим часом, якщо не посилять протиепідемічні заходи", - заявив Олексій Чернишов.

Як відомом, станом на сьогодні у "червоній" зоні - п'ять областей. Ситуація продовжує загострюватися.

"Наразі чітко зрозуміло, що протистояти тяжкому перебігу хвороби здатна вакцинація. 94% госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 за тиждень в Україні не були щеплені. Будь ласка, не зволікайте та не випробовуйте долю. Вакцинуйтеся - бережіть себе", - додав Олексій Чернишов.

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Сумская областьОлексій ЧернишовЧервона зона карантину