Сумська ОВА змінить маршрути після удару по автобусу в Білопіллі: деталі

Атака на Білопілля

Вранці 17 травня російські військові атакували пасажирський автобус поблизу Білопілля Сумської області.

За попередніми даними, транспортний засіб прямував з евакуаційною місією - у ньому перебували цивільні мешканці, які виїжджали з прифронтового населеного пункту.

За словами голови Білопільської громади, більшість загиблих — жінки пенсійного віку. Особистості кількох пасажирів наразі встановлюють.

На місці трагедії працюють слідчі та вибухотехніки. Правоохоронці документують наслідки удару дрона, щоб притягнути винних до відповідальності.

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