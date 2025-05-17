Сумская ОВА изменит маршруты после удара по автобусу в Белополье: детали

Атака на Белополье

Утром 17 мая российские военные атаковали пассажирский автобус вблизи Белополья Сумской области.

По предварительным данным, транспортное средство следовало с эвакуационной миссией - в нем находились гражданские жители, которые выезжали из прифронтового населенного пункта.

По словам главы Белопольской громады, большинство погибших - женщины пенсионного возраста. Личности нескольких пассажиров сейчас устанавливают.

На месте трагедии работают следователи и взрывотехники. Правоохранители документируют последствия удара дрона, чтобы привлечь виновных к ответственности.

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