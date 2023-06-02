Сумська область зазнала російського обстрілу, є жертви

Так, протягом дня росіяни здійснили 30 обстрілів прикордоння Сумської області, внаслідок чого зафіксовано 181 вибух.

Окупанти завдали ударів по Юнаківській громаді з мінометів, унаслідок чого було зафіксовано шість вибухів.

Крім цього росіяни обстріляли Хотинську громаду з міномета - зафіксовано 12 вибухів. Унаслідок чого один цивільний загинув, а також пошкоджено приватне домоволодіння і лінію електропередач.

По Білопільській громаді рашисти вдарили з мінометів - 11 вибухів, а також з АГС - 30 вибухів.

Крім цього Краснопільська громада опинилася під артилерійським обстрілом (САУ) - 25 вибухів, мінометним - вісім вибухів і АГС - 30 вибухів. Унаслідок обстрілу з АГС сталося загоряння трави біля місцевого кладовища.

Також Миропільська громада зазнала мінометного обстрілу - три вибухи.

Протягом дня росіяни нещадно обстрілювали територію Великописарівської громади. У результаті було зафіксовано три вибухи з мінометів, 16 вибухів із САУ.

Унаслідок одного з обстрілів (САУ) пошкоджено три будинки цивільної інфраструктури, три цивільних авто, скутер і металеву огорожу, аптеку, адміністративну будівлю, два приватних домоволодіння і багатоповерховий житловий будинок. Крім цього, через обстріл дістав поранення один цивільний. Також росіяни били з РСЗВ - 14 вибухів. Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено два приватних домоволодіння.

Також окупанти з міномета обстріляли Зноб-Новгородську громаду - 22 вибухи.

При цьому по Середино-Будській громаді був мінометний обстріл (чотири вибухи), внаслідок чого пошкоджено пожежею нежитлове приміщення та житловий будинок. Також зафіксовано артилерійський обстріл (САУ), внаслідок чого пошкоджено зерновий елеватор.

Крім того, росіяни на територію громади здійснили скидання вибухового пристрою типу ВОГ з безпілотника.

Атаки по Сумській області

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України росіяни майже щодня завдають ударів по прикордонних територіях Сумської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.