Сумская область подверглась российскому обстрелу, есть жертвы

Так, в течение дня россияне совершили 30 обстрелов приграничья Сумской области, в результате чего зафиксирован 181 взрыв.

Оккупанты нанесли удары по Юнаковской общины из минометов, в результате чего было зафиксировано шесть взрывов.

Помимо этого россияне обстреляли Хотинскую общину из миномета - зафиксировано 12 взрывов. В результате чего один гражданский погиб, а также повреждены частное домовладение и линия электропередач.

По Белопольской общине рашисты ударили из минометов - 11 взрывов, а также из АГС - 30 взрывов.

Помимо этого Краснопольская община оказалась под артиллерийским обстрелом (САУ) - 25 взрывов, минометным - восемь взрывов и АГС - 30 взрывов. В результате обстрела из АГС произошло возгорание травы возле местного кладбища.

Также Миропольская община подверглась минометному обстрелу - три взрыва.

В течение дня россияне беспощадно обстреливали территорию Великописаревской общины. В результате было зафиксировано три взрыва из минометов, 16 взрывов из САУ.

В результате одного из обстрелов (САУ) повреждены три дома гражданской инфраструктуры, три гражданских авто, скутер и металлический забор, аптека, административное здание, два частных домовладения и многоэтажный жилой дом. Помимо этого из-за обстрела получил ранения один гражданский. Также россияне били из РСЗО - 14 взрывов. В результате одного из обстрелов повреждены два частных домовладения.

Также оккупанты из миномета обстреляли Зноб-Новгородскую общину - 22 взрыва.

При этом по Середино-Будской общине был минометный обстрел (четыре взрыва), в результате чего повреждены пожаром нежилое помещение и жилой дом. Также зафиксирован артиллерийский обстрел (САУ), в результате чего поврежден зерновой элеватор.

Кроме того, россияне на территорию общины осуществили сброс взрывного устройства типа ВОГ с беспилотника.

Атаки по Сумской области

С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины россияне почти ежедневно наносят удары по приграничным территориям Сумской области.

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