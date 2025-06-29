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Сумщина атакована дронами: сотни людей без света, есть разрушения в Конотопе и Лебедине

Украина, Воскресенье 29 июня 2025 15:28
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Сумщина атакована дронами: сотни людей без света, есть разрушения в Конотопе и Лебедине Фото: россияне снова обстреляли Украину (t.me/grigorov_oleg)
Автор: Карина Левицкая

Российские дроны атаковали Сумскую область. Под удар попали Лебедин и Конотопская громада. Повреждены жилые и административные здания, в частности, один из беспилотников попал прямо в балкон многоэтажки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя аппарата Сумской областной государственной администрации Игоря Кальченко.

В частности, по данным Кальченко, в Лебедине в результате атаки российских БпЛА повреждены административные и частные здания.


Предварительно, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. Однако в результате атаки повреждения получили два админздания и 12 частных жилых домов.

Россияне атаковали город тремя беспилотниками, один из них, по словам Кальченко, не сдетонировал.

На месте продолжается ликвидация последствий, а людям оказывается необходимая помощь.

Заметим, что по данным начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова, двое жителей Лебедина пострадали.

"Это супруги: 36-летний мужчина и 42-летняя женщина. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью. Обоих доставили в больницу", - рассказал глава ОГА.

Он отметил, что мужчину после осмотра отпустили домой, а женщина остается под наблюдением медиков.

Также сообщается, что сегодня утром россияне беспилотниками атаковали Конотопскую громаду.

Сумщина атакована дронами: сотни людей без света, есть разрушения в Конотопе и Лебедине

"Один из БпЛА попал прямо в балкон многоэтажки. К счастью, жители дома не пострадали. Последствия могли быть значительно тяжелее", - отметил Кальченко.

Он также рассказал, что в результате атак россиян в громаде также повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, а в одном из сел громады более 600 потребителей остались без электроснабжения в результате обстрела.

Обстрел Украины 29 июня

Напомним, что в ночь на 29 июня российские оккупанты в очередной раз осуществили массированную атаку, выпустив по Украине 537 воздушных целей, среди которых 477 дронов и 60 ракет.

Под вражеским огнем оказались Львовская, Ивано-Франковская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская области, а также Запорожье и Николаев. Зафиксированы повреждения жилых домов и объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, как известно, во время отражения атаки погиб украинский пилот F-16 Максим Устименко. Он сбил семь целей и успел отвести поврежденный самолет от населенного пункта, однако не смог катапультироваться.

Больше о последствиях ночного обстрела Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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Сумская область Конотоп Война России против Украины
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