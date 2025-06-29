Сумщина атакована дронами: сотни людей без света, есть разрушения в Конотопе и Лебедине

Российские дроны атаковали Сумскую область. Под удар попали Лебедин и Конотопская громада. Повреждены жилые и административные здания, в частности, один из беспилотников попал прямо в балкон многоэтажки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя аппарата Сумской областной государственной администрации Игоря Кальченко.

В частности, по данным Кальченко, в Лебедине в результате атаки российских БпЛА повреждены административные и частные здания.

Предварительно, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. Однако в результате атаки повреждения получили два админздания и 12 частных жилых домов. Россияне атаковали город тремя беспилотниками, один из них, по словам Кальченко, не сдетонировал. На месте продолжается ликвидация последствий, а людям оказывается необходимая помощь. Заметим, что по данным начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова, двое жителей Лебедина пострадали. "Это супруги: 36-летний мужчина и 42-летняя женщина. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью. Обоих доставили в больницу", - рассказал глава ОГА. Он отметил, что мужчину после осмотра отпустили домой, а женщина остается под наблюдением медиков. Также сообщается, что сегодня утром россияне беспилотниками атаковали Конотопскую громаду. "Один из БпЛА попал прямо в балкон многоэтажки. К счастью, жители дома не пострадали. Последствия могли быть значительно тяжелее", - отметил Кальченко. Он также рассказал, что в результате атак россиян в громаде также повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, а в одном из сел громады более 600 потребителей остались без электроснабжения в результате обстрела.