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Сумнівна верифікація. Десятки померлих знаменитостей отримали галочки у Twitter

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Неділя 23 квітня 2023 20:55
Сумнівна верифікація. Десятки померлих знаменитостей отримали галочки у Twitter Фото5 Десятки померлих знаменитостей отримали галочки у Twitter (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Користувачі Twitter виявили кілька десятків акаунтів померлих знаменитостей у соціальній мережі з синьою галочкою, тобто тих, що пройшли верифікацію. Сервіс нещодавно зробив цю послугу платною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Люди були спантеличені, побачивши у Твіттері профілі знаменитого шеф-кухаря Ентоні Бурдейна і гравця Національної баскетбольної асоціації Кобі Браянта з синіми галочками. Бурден помер 2018 року, а Брайант - 2020 року.

Також синя галочка з'явилася в профілі журналіста і колумніста Джамала Хашоггі, якого було вбито 2018 року.

"У поясненні, що супроводжує галочки, йдеться про те, що "акаунт верифікований, тому що він підписаний на Twitter Blue і підтвердив свій номер телефону", - повідомляє видання.

Наразі незрозуміло, хто платить за послугу вартістю 8 доларів на місяць, оскільки ці акаунти були не активні протягом багатьох років.

Акаунти інших померлих знаменитостей, таких як співак Майкл Джексон, художник коміксів Стен Лі та актор Чедвік Боузман, також були позначені синіми галочками, хоча ці акаунти активно велися іншими людьми від їхнього імені.

Хоча причини появи синіх галочок на профілях не було названо, власник платформи мільярдер Ілон Маск раніше заявляв, що він "особисто оплачує" підписку на Twitter Blue таких користувачів, як баскетболіст Леброн Джеймс, письменник Стівен Кінг і актор Вільям Шатнер, які критикували введення платної підписки.

Нагадаємо, у Twitter з'явилася система верифікації акаунтів для організацій за 1000 доларів на місяць.

Крім того, Twitterвидалив "галочки" верифікації у користувачів, які не оформили платну підписку.

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