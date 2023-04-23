Сомнительная верификация. Десятки умерших знаменитостей получили галочки в Twitter

Пользователи Twitter обнаружили несколько десятков аккаунтов умерших знаменитостей в социальной сети с синей галочкой, то есть прошедших верификацию. Сервис недавно сделал эту услугу платной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Люди были сбиты с толку, увидев в Твиттере профили знаменитого шеф-повара Энтони Бурдейна и игрока Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта с синими галочками. Бурден умер в 2018 году, а Брайант - в 2020 году.

Также синяя галочка появилась в профиле журналиста и колумниста Джамала Хашогги, который был убит в 2018 году.

"В пояснении, сопровождающем галочки, говорится, что "аккаунт верифицирован, потому что он подписан на Twitter Blue и подтвердил свой номер телефона", - сообщает издание.

Пока не ясно, кто платит за услугу стоимостью 8 долларов в месяц, поскольку эти аккаунты были не активны в течение многих лет.

Аккаунты других умерших знаменитостей, таких как певец Майкл Джексон, художник комиксов Стэн Ли и актер Чедвик Боузман, также были отмечены синими галочками, хотя эти аккаунты активно велись другими людьми от их имени.

Хотя причины появления синих галочек на профилях не были названы, владелец платформы миллиардер Илон Маск ранее заявлял, что он "лично оплачивает" подписку на Twitter Blue таких пользователей, как баскетболист Леброн Джеймс, писатель Стивен Кинг и актер Уильям Шатнер, которые критиковали введение платной подписки.