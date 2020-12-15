Сумма ущерба от стихийных бедствий в 2020 году составила 76 млрд долларов

Сумма ущерба от стихийных бедствий, масштабных лесных пожаров и рекордного количества ураганов в Атлантике достигла 76 млрд долларов в 2020 году.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные швейцарской страховой компании Swiss Re.

Примечательно, что годом ранее ущерб от стихийных бедствий оценили всего в 54 млрд долларов.

Общие убытки страховой отрасли в размере 83 млрд долларов сделали 2020 год пятым самым затратным годом с 1970 года, подсчитали страховщики со штаб-квартирой в Цюрихе.

"Убытки были вызваны рекордным количеством сильных штормов - гроз с торнадо, наводнениями и градом - и лесных пожаров в США", - убеждены в Swiss Re.

В Калифорнии, Орегоне и штате Вашингтон случилось более 800 лесных пожаров, от которых пострадали около 6 млн акров земли. Из-за пожаров были разрушены тысячи зданий, сооружений и частных построек, что вызвало миллиарды страховых случаев.

Еще 20 млрд долларов страховых выплат пришлось сделать из-за бурного сезона ураганов в Северной Атлантике, во время которого случилось 30 ураганов.

"Только на Луизиану обрушилось пять штормов, хотя большая часть обрушений не затронула густонаселенные районы, что снизило общий уровень застрахованных убытков с уровня в 97 млрд долларов, которые пришлось выплатить в 2017 году", - отмечают в Swiss Re.

Там полагают, что изменение климата приведет к увеличению числа таких явлений, поскольку влажный воздух и повышение температуры создают более экстремальные погодные условия.

"Как и в случае с COVID-19, изменение климата станет серьезным испытанием для глобальной устойчивости, - говорит Жером Жан Хегели, главный экономист Swiss Re Group. - COVID-19 хотя бы имеет граничный срок, а изменение климата - нет, и неспособность "озеленить" восстановление мировой экономики сейчас приведет к увеличению затрат для общества в будущем".

Он отметил, что его оценки потерь в результате катастроф не включают претензии, связанные с COVID-19, которые, по его словам, потребуют значительно больше времени, чем обычно, для оценки и подсчета.

Ранее сайт РБК-Украина писал о том, что в Украине сильно поменяется климат из-за глобального потепления.

Напомним, Германия обещает выделить 500 млн евро на поддержку усилий бедных стран мира в сфере борьбы с изменениями климата.

О планах достижения углеродной нейтральности сообщил и президент Владимир Зеленский.