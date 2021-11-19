Сумма операций по платежным картам выросла на треть: как их используют украинцы

Сумма безналичных операций с использованием платежных карт увеличились 42% до 2 201,1 млрд грн.

Безналичные операции продолжали уверенно преобладать среди операций с платежными картами. Доля безналичных операций по сумме составила 60,6% от всех операций с карточками (в прошлом году 55,2%).

В январе-сентябре 2021 года больше всего операций с использованием карточек приходилось по сумме на переводы с карты на карту - 43,3% (или 953,7 млрд грн). Далее идут расчеты с использованием платежных терминалов 28,0% (616,4 млрд гривен), в сети Интернет для оплаты товаров и услуг 23,6% (520,4 млрд гривен) перевод средств с карты на банковский счет в сети Интернет 4,1% (89,3 млрд гривен), операции в устройствах самообслуживания - 1% (21,3%).