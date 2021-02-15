Сумма иска китайских акционеров "Мотор Сичи" против Украины увеличилась на 2,8 млрд грн

Сумма иска китайских инвесторов ПАО "Мотор Сич" к государству выросла на, как минимум, $100 млн - с $3,5 млрд до порядка $3,6 млрд. В гривневом эквиваленте это составляет дополнительные 2,8 млрд к ранее выдвинутым требованиям.

Об этом сообщается на сайте , где размещается информация для акционеров ПАО "Мотор Сич".

"Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" увеличили предварительную сумму убытков на минимум $ 100 млн, касающихся их требований в споре против Украины, рассмотрение которого происходит в международном арбитраже - с $ 3,5 млрд до не менее $ 3,6 млрд. Увеличение суммы предыдущих требований обусловлено тем, что начальная группа истцов была расширена путем включения еще нескольких китайских акционеров, которые также понесли значительные убытки вследствие действий Украины в нарушение ее международных обязательств. Инвестиционный спор должен рассматриваться арбитражным судом ad hoc, который сейчас формируется сторонами", - сказано в официальном сообщении.

Непосредственной причиной увеличения суммы иска к государству Украина является присоединение к нему новых истцов.

Как известно, китайские акционеры "Мотор Сич" в сентябре 2020 года сообщили Министерству юстиции Украины, что начинают международный арбитраж против Украины.

В документе они отметили, что действия государственных органов страны противоречат украино-китайскому межправительственному соглашению о взаимном поощрении и защите инвестиций, а блокирование доступа к управлению компанией квалифицировано как ее "противозаконная экспроприация".

Китайская сторона предложила создать межведомственную рабочую группу для переговорного урегулирования ситуации при участии всех заинтересованных сторон.

Впоследствии было проведено лишь одно заседание данной группы, а китайские акционеры "Мотор Сич" так и не получили его протокола.

В начале декабря 2020 года китайские акционеры уведомили украинский Минюст о передаче спора на рассмотрение международного арбитража в связи с невозможностью переговорного урегулирования. Минюст уже попросил выделить ему из бюджета несколько миллионов долларов для сопровождения спора.

29 января президент Владимир Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи". Санкции введены на три года против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В списке санкций также компания с Британских Виргинских островов.

Как писало РБК-Украина, китайский инвестор ПАО "Мотор Сич" Skyrizon в своем официальном заявлении назвала происходящее в Украине "варварским грабежом", исключающим мирное урегулирование спора, и предупредила о намерении защищать свои законные права и интересы, в том числе в международном арбитраже.

Также как ранее писало РБК-Украина, 13 января Печерский райсуд Киева признал китайских инвесторов ПАО "Мотор Сич" стороной, потерпевшей от действий украинской власти, а именно - от противоправных действий СБУ.

В МИД Китая заявили, что не приемлют односторонних санкций в отношении китайских компаний и потребовали от Украины придерживаться принципов законности.

По подсчетам аналитиков, для украинской экономики действия КНР могут иметь разрушительные последствия из-за потери свыше $ 10 млрд, потому что Украина лишится значительной части валютной выручки от экспорта, а также будет вынуждена выплачивать многомиллиардную компенсацию.