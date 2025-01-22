Сумчани чи сум'яни? Петиція про зміну назви жителів Сум набрала необхідні підписи

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію .

На офіційному сайті Сумської міської ради повідомили у грудні 2024 року, що Міністерство юстиції України зареєструвало новий статут Сумської територіальної громади. Документ був ухвалений на сесії міськради 30 жовтня 2024 року.

В проєкті рішення зазначено, що жителі Сум мають називатися "сумʼянами".

Авторка петиції Тамара Савчук від імені жителів міста закликала змінити офіційну назву "сумʼяни" на "сумчани", яка є історичною та близькою для багатьох поколінь мешканців Сум.

Петиція вже набрала необхідну кількість підписів і тепер буде розглянута у міськраді

Мовознавиця Ірина Фаріон у своїх роботах наголошує на важливості використання мовних форм, які відооражають національну ідентичність та відповідність правилам

словотвору.

"Щодо суфікса -чанин, то його синонімна повноправність із -ець у нашій мові не викликає сумнівів (на зразок тернопіль-чан-и, полтав-чан-и), тим паче, що йому властиві ширші можливості поєднання з твірними основами (порівняно з -анин). однак уживання -чан-и (-чанин) замість усталених назв із суфіксом -ець - не лише небажане, але й шкідливе", - йдеться у статті Ірини Фаріон.