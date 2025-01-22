ua en ru
Ср, 22 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Сумчане или сумъяне? Петиция об изменении названия жителей Сум набрала необходимые подписи

Украина, Среда 22 января 2025 15:20
UA EN RU
Сумчане или сумъяне? Петиция об изменении названия жителей Сум набрала необходимые подписи Фото: Петиция возвращения названия сумчане (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Жители Сум выступили с инициативой изменить официально утвержденное "сумъяне" на "сумчане". Петиция набрала необходимое количество голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию.

На официальном сайте Сумского городского совета сообщили в декабре 2024 года, что Министерство юстиции Украины зарегистрировало новый устав Сумской территориальной общины. Документ был принят на сессии горсовета 30 октября 2024 года.

В проекте решения указано, что жители Сум должны называться "сумъянами".

Автор петиции Тамара Савчук от имени жителей города призвала изменить официальное название "сумъяне" на "сумчане", которое является историческим и близким для многих поколений жителей Сум.

Петиция уже набрала необходимое количество подписей и теперь будет рассмотрена в горсовете

Языковед Ирина Фарион в своих работах подчеркивает важность использования языковых форм, которые выражают национальную идентичность и соответствие правилам словообразования.

"Что касается суффикса -чанин, то его синонимическая полноправность с -ець в нашем языке не вызывает сомнений (вроде тернополь-чан-и, полтав-чан-и), тем более, что ему свойственны более широкие возможности сочетания с образовательными основами (по сравнению с -анин). однако употребление -чан-и (-чанин) вместо устоявшихся названий с суффиксом -ець - не только нежелательно, но и вредно", - говорится в статье Ирины Фарион.

Напомним, что 21 июня 2024 года, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №11364 о переименовании города Бровары Броварского района Киевской области на Бровары.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы
NEWS
"е-Консул". Украинцы за рубежом смогут получить больше услуг
"е-Консул". Украинцы за рубежом смогут получить больше услуг
DAILY
Двойной удар по энергетике России: Евросоюз и США готовят новые меры
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Двойной удар по энергетике России: Евросоюз и США готовят новые меры