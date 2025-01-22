Сумчане или сумъяне? Петиция об изменении названия жителей Сум набрала необходимые подписи
Жители Сум выступили с инициативой изменить официально утвержденное "сумъяне" на "сумчане". Петиция набрала необходимое количество голосов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию.
На официальном сайте Сумского городского совета сообщили в декабре 2024 года, что Министерство юстиции Украины зарегистрировало новый устав Сумской территориальной общины. Документ был принят на сессии горсовета 30 октября 2024 года.
В проекте решения указано, что жители Сум должны называться "сумъянами".
Автор петиции Тамара Савчук от имени жителей города призвала изменить официальное название "сумъяне" на "сумчане", которое является историческим и близким для многих поколений жителей Сум.
Петиция уже набрала необходимое количество подписей и теперь будет рассмотрена в горсовете
Языковед Ирина Фарион в своих работах подчеркивает важность использования языковых форм, которые выражают национальную идентичность и соответствие правилам словообразования.
"Что касается суффикса -чанин, то его синонимическая полноправность с -ець в нашем языке не вызывает сомнений (вроде тернополь-чан-и, полтав-чан-и), тем более, что ему свойственны более широкие возможности сочетания с образовательными основами (по сравнению с -анин). однако употребление -чан-и (-чанин) вместо устоявшихся названий с суффиксом -ець - не только нежелательно, но и вредно", - говорится в статье Ирины Фарион.
Напомним, что 21 июня 2024 года, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №11364 о переименовании города Бровары Броварского района Киевской области на Бровары.