Сумчане или сумъяне? Петиция об изменении названия жителей Сум набрала необходимые подписи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию .

На официальном сайте Сумского городского совета сообщили в декабре 2024 года, что Министерство юстиции Украины зарегистрировало новый устав Сумской территориальной общины. Документ был принят на сессии горсовета 30 октября 2024 года.

В проекте решения указано, что жители Сум должны называться "сумъянами".

Автор петиции Тамара Савчук от имени жителей города призвала изменить официальное название "сумъяне" на "сумчане", которое является историческим и близким для многих поколений жителей Сум.

Петиция уже набрала необходимое количество подписей и теперь будет рассмотрена в горсовете

Языковед Ирина Фарион в своих работах подчеркивает важность использования языковых форм, которые выражают национальную идентичность и соответствие правилам словообразования.

"Что касается суффикса -чанин, то его синонимическая полноправность с -ець в нашем языке не вызывает сомнений (вроде тернополь-чан-и, полтав-чан-и), тем более, что ему свойственны более широкие возможности сочетания с образовательными основами (по сравнению с -анин). однако употребление -чан-и (-чанин) вместо устоявшихся названий с суффиксом -ець - не только нежелательно, но и вредно", - говорится в статье Ирины Фарион.