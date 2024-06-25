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Бровари перейменують? У чому причина та чи доведеться мешканцям змінювати документи

Вівторок 25 червня 2024 14:15
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Бровари перейменують? У чому причина та чи доведеться мешканцям змінювати документи Місто Бровари у Київській області можуть перейменувати (фото: facebook.com/miskrada)
Автор: Ірина Костенко

21 червня у Верховній Раді зареєстрували проект постанови №11364 про перейменування міста Бровари Броварського району Київської області на Броварі.

РБК-Україна розповідає, що відомо про цю законодавчу ініціативу, а також чи потрібно буде містянам змінювати документи за умови її схвалення народними обранцями.

Основне про проект постанови

Ініціаторами проекту постанови №11364 виступила група народних депутатів України: Роман Лозинський, Ігор Гузь, Аліна Загоруйко, Лариса Білозір, Михайло Соколов, Олександр Літвінов, Ганна Бондар, Олег Дунда, Максим Саврасов, Антон Яценко та Дмитро Микиша.

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування під керівництвом Олени Шуляк.

24 червня проект постанови було надано для ознайомлення.

"Відповідно до пункту 29 частини 1 статті 85 Конституції України, пункту 13 статті 8 закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії", враховуючи рекомендацію Національної комісії зі стандартів державної мови, Верховна Рада України постановляє: перейменувати місто Бровари Броварського району Київської області на місто Броварі", - йдеться у документі.

Бровари перейменують? У чому причина та чи доведеться мешканцям змінювати документи

Проект постанови №11364 (скріншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

Позиція міської влади

Перейменування географічних об'єктів в Україні пов'язане з необхідністю приведення їхніх назв у відповідність із:

  • вимогами чинного законодавства
  • стандартами державної мови

30 червня 2023 року рішенням №236 Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила перелік сіл, селищ і міст, назви яких не відповідають стандартам державної мови, а також свої рекомендації щодо виправлення такої ситуації.

Згідно з цим переліком, місто Бровари було рекомендовано перейменувати на "Броварі" (через літеру "і" на кінці).

Після цього органи місцевого самоврядування (військові або військово-цивільні адміністрації) населених пунктів повинні були у шестимісячний строк (із дня оприлюднення переліку на офіційному веб-сайті Нацкомісії):

  • провести консультації з громадськістю
  • подати на розгляд парламенту пропозиції щодо перейменування населених пунктів - з метою приведення їх назв у відповідність зі стандартами державної мови (з урахуванням рекомендацій Нацкомісії)

Натомість до комітету ВРУ надійшов лист від виконавчого комітету Броварської міської ради, в якому зазначалося, що "пропозиції щодо перейменування міста Бровари… - відсутні, оскільки немає підстави для зміни назви міста Бровари".

Виходячи з цього, рішення щодо перейменування міста повинен тепер ухвалювати парламент - на підставі рекомендацій Нацкомісії.

Очільник міста Ігор Сапожко підтвердив - оскільки відповідного подання від органу місцевого самоврядування немає, питання буде розглядатися не в загальному списку, а відокремлено.

"Остаточну крапку у цьому питанні поставить рішення Верховної Ради. Сподіваємось, що народні обранці врахують думки науковців, істориків, дослідників, а головне - громади міста Бровари - при розгляді цього проекту на пленарному засіданні", - наголосив мер у своєму Facebook.

Бровари перейменують? У чому причина та чи доведеться мешканцям змінювати документи

Допис Сапожка щодо проекту постанови (скріншот: facebook.com/i.sapozhko)

Варто зазначити, що ще у березні (коли комітет ВРУ підтримав рішення щодо перейменування міста Бровари) Сапожко наголосив, нібито при цьому не було враховано:

  • думки науковців, які після відповідного звернення надали експертні висновки щодо збереження назви міста Бровари
  • суспільну думку броварчан, які підтримали петицію щодо збереження назви міста та висловилися під час опитування, яке проводилося незалежними ЗМІ

"У зв'язку з цим було направлено звернення до голови ВРУ та народних депутатів України з вимогою ретельного перегляду даного питання та збереження назви міста Бровари", - повідомив тоді посадовець.

Бровари перейменують? У чому причина та чи доведеться мешканцям змінювати документи

Позиція науковців та місцевої громади (скріншот: facebook.com/i.sapozhko)

Думки експертів

Згідно з експертним мовознавчим висновком Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування міста, форма "Бровари":

  • є одним із результатів русифікації українського мовного простору (зокрема топонімічного)
  • потребує заміни питомо українською формою "Броварі"

Крім того, Нацкомісія звернула увагу на параграф 67 чинного Українського правопису, згідно з яким іменники чоловічого роду, в яких наголос при відмінюванні переходить із "-ар", "-ир" на закінчення (наприклад лексема "бровар" - ремісник, який варить і продає пиво), належать до м'якої групи та відмінюються за таким зразком:

  • в однині - "бровар, броваря, броварю (бровареві), броваря, броварем, на бровареві, броварю"
  • у множині - "броварі, броварів, броварям, броварі (броварів), броварями, на броварях, броварі"

Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України у своєму листі підтвердив, що перейменування міста Бровари:

  • відповідає нормам сучасної української літературної мови
  • спирається на давні топонімічні українські національні традиції

Уточнюється, що в різний час у писемних джерелах назву цього міста (давніше - села та містечка) фіксували саме як "Броварі" (наприклад у творчості Тараса Шевченка).

В Українському інституті національної пам'яті також висловились на підтримку "повернення місту Бровари історичної назви Броварі".

Чи потрібно змінювати документи після перейменування

На тлі новин про потенційне перейменування міста, декого з його мешканців може турбувати питання - чи потрібно буде змінювати документи після схвалення Верховною Радою відповідного проекту постанови.

За словами адвоката Романа Сімутіна, через зміну назви міста робити цього не потрібно, адже це:

  • не є обов'язковою умовою
  • не тягне ніяких правових наслідків (навіть для власників майна)

Тобто ані паспортів, ані будь-яких інших документів змінювати мешканцям міста не доведеться.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ВРУ планує перейменувати 83 населених пункти в Україні.

Читайте також, як кияни пропонують перейменувати станцію метро "Мінська".

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, проект постанови №11364, сторінка Ігоря Сапожка у Facebook.

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