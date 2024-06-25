Бровари перейменують? У чому причина та чи доведеться мешканцям змінювати документи
21 червня у Верховній Раді зареєстрували проект постанови №11364 про перейменування міста Бровари Броварського району Київської області на Броварі.
РБК-Україна розповідає, що відомо про цю законодавчу ініціативу, а також чи потрібно буде містянам змінювати документи за умови її схвалення народними обранцями.
Основне про проект постанови
Ініціаторами проекту постанови №11364 виступила група народних депутатів України: Роман Лозинський, Ігор Гузь, Аліна Загоруйко, Лариса Білозір, Михайло Соколов, Олександр Літвінов, Ганна Бондар, Олег Дунда, Максим Саврасов, Антон Яценко та Дмитро Микиша.
Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування під керівництвом Олени Шуляк.
24 червня проект постанови було надано для ознайомлення.
"Відповідно до пункту 29 частини 1 статті 85 Конституції України, пункту 13 статті 8 закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії", враховуючи рекомендацію Національної комісії зі стандартів державної мови, Верховна Рада України постановляє: перейменувати місто Бровари Броварського району Київської області на місто Броварі", - йдеться у документі.
Проект постанови №11364 (скріншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
Позиція міської влади
Перейменування географічних об'єктів в Україні пов'язане з необхідністю приведення їхніх назв у відповідність із:
- вимогами чинного законодавства
- стандартами державної мови
30 червня 2023 року рішенням №236 Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила перелік сіл, селищ і міст, назви яких не відповідають стандартам державної мови, а також свої рекомендації щодо виправлення такої ситуації.
Згідно з цим переліком, місто Бровари було рекомендовано перейменувати на "Броварі" (через літеру "і" на кінці).
Після цього органи місцевого самоврядування (військові або військово-цивільні адміністрації) населених пунктів повинні були у шестимісячний строк (із дня оприлюднення переліку на офіційному веб-сайті Нацкомісії):
- провести консультації з громадськістю
- подати на розгляд парламенту пропозиції щодо перейменування населених пунктів - з метою приведення їх назв у відповідність зі стандартами державної мови (з урахуванням рекомендацій Нацкомісії)
Натомість до комітету ВРУ надійшов лист від виконавчого комітету Броварської міської ради, в якому зазначалося, що "пропозиції щодо перейменування міста Бровари… - відсутні, оскільки немає підстави для зміни назви міста Бровари".
Виходячи з цього, рішення щодо перейменування міста повинен тепер ухвалювати парламент - на підставі рекомендацій Нацкомісії.
Очільник міста Ігор Сапожко підтвердив - оскільки відповідного подання від органу місцевого самоврядування немає, питання буде розглядатися не в загальному списку, а відокремлено.
"Остаточну крапку у цьому питанні поставить рішення Верховної Ради. Сподіваємось, що народні обранці врахують думки науковців, істориків, дослідників, а головне - громади міста Бровари - при розгляді цього проекту на пленарному засіданні", - наголосив мер у своєму Facebook.
Допис Сапожка щодо проекту постанови (скріншот: facebook.com/i.sapozhko)
Варто зазначити, що ще у березні (коли комітет ВРУ підтримав рішення щодо перейменування міста Бровари) Сапожко наголосив, нібито при цьому не було враховано:
- думки науковців, які після відповідного звернення надали експертні висновки щодо збереження назви міста Бровари
- суспільну думку броварчан, які підтримали петицію щодо збереження назви міста та висловилися під час опитування, яке проводилося незалежними ЗМІ
"У зв'язку з цим було направлено звернення до голови ВРУ та народних депутатів України з вимогою ретельного перегляду даного питання та збереження назви міста Бровари", - повідомив тоді посадовець.
Позиція науковців та місцевої громади (скріншот: facebook.com/i.sapozhko)
Думки експертів
Згідно з експертним мовознавчим висновком Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування міста, форма "Бровари":
- є одним із результатів русифікації українського мовного простору (зокрема топонімічного)
- потребує заміни питомо українською формою "Броварі"
Крім того, Нацкомісія звернула увагу на параграф 67 чинного Українського правопису, згідно з яким іменники чоловічого роду, в яких наголос при відмінюванні переходить із "-ар", "-ир" на закінчення (наприклад лексема "бровар" - ремісник, який варить і продає пиво), належать до м'якої групи та відмінюються за таким зразком:
- в однині - "бровар, броваря, броварю (бровареві), броваря, броварем, на бровареві, броварю"
- у множині - "броварі, броварів, броварям, броварі (броварів), броварями, на броварях, броварі"
Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України у своєму листі підтвердив, що перейменування міста Бровари:
- відповідає нормам сучасної української літературної мови
- спирається на давні топонімічні українські національні традиції
Уточнюється, що в різний час у писемних джерелах назву цього міста (давніше - села та містечка) фіксували саме як "Броварі" (наприклад у творчості Тараса Шевченка).
В Українському інституті національної пам'яті також висловились на підтримку "повернення місту Бровари історичної назви Броварі".
Чи потрібно змінювати документи після перейменування
На тлі новин про потенційне перейменування міста, декого з його мешканців може турбувати питання - чи потрібно буде змінювати документи після схвалення Верховною Радою відповідного проекту постанови.
За словами адвоката Романа Сімутіна, через зміну назви міста робити цього не потрібно, адже це:
- не є обов'язковою умовою
- не тягне ніяких правових наслідків (навіть для власників майна)
Тобто ані паспортів, ані будь-яких інших документів змінювати мешканцям міста не доведеться.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ВРУ планує перейменувати 83 населених пункти в Україні.
Читайте також, як кияни пропонують перейменувати станцію метро "Мінська".
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, проект постанови №11364, сторінка Ігоря Сапожка у Facebook.
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