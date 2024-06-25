Бровари перейменують? У чому причина та чи доведеться мешканцям змінювати документи

21 червня у Верховній Раді зареєстрували проект постанови №11364 про перейменування міста Бровари Броварського району Київської області на Броварі.

РБК-Україна розповідає, що відомо про цю законодавчу ініціативу, а також чи потрібно буде містянам змінювати документи за умови її схвалення народними обранцями.

Основне про проект постанови

Ініціаторами проекту постанови №11364 виступила група народних депутатів України: Роман Лозинський, Ігор Гузь, Аліна Загоруйко, Лариса Білозір, Михайло Соколов, Олександр Літвінов, Ганна Бондар, Олег Дунда, Максим Саврасов, Антон Яценко та Дмитро Микиша.

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування під керівництвом Олени Шуляк.

24 червня проект постанови було надано для ознайомлення.

"Відповідно до пункту 29 частини 1 статті 85 Конституції України, пункту 13 статті 8 закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії", враховуючи рекомендацію Національної комісії зі стандартів державної мови, Верховна Рада України постановляє: перейменувати місто Бровари Броварського району Київської області на місто Броварі", - йдеться у документі.

Проект постанови №11364 (скріншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

Позиція міської влади

Перейменування географічних об'єктів в Україні пов'язане з необхідністю приведення їхніх назв у відповідність із:

вимогами чинного законодавства

стандартами державної мови

30 червня 2023 року рішенням №236 Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила перелік сіл, селищ і міст, назви яких не відповідають стандартам державної мови, а також свої рекомендації щодо виправлення такої ситуації.

Згідно з цим переліком, місто Бровари було рекомендовано перейменувати на "Броварі" (через літеру "і" на кінці).

Після цього органи місцевого самоврядування (військові або військово-цивільні адміністрації) населених пунктів повинні були у шестимісячний строк (із дня оприлюднення переліку на офіційному веб-сайті Нацкомісії):

провести консультації з громадськістю

подати на розгляд парламенту пропозиції щодо перейменування населених пунктів - з метою приведення їх назв у відповідність зі стандартами державної мови (з урахуванням рекомендацій Нацкомісії)

Натомість до комітету ВРУ надійшов лист від виконавчого комітету Броварської міської ради, в якому зазначалося, що "пропозиції щодо перейменування міста Бровари… - відсутні, оскільки немає підстави для зміни назви міста Бровари".

Виходячи з цього, рішення щодо перейменування міста повинен тепер ухвалювати парламент - на підставі рекомендацій Нацкомісії.

Очільник міста Ігор Сапожко підтвердив - оскільки відповідного подання від органу місцевого самоврядування немає, питання буде розглядатися не в загальному списку, а відокремлено.

"Остаточну крапку у цьому питанні поставить рішення Верховної Ради. Сподіваємось, що народні обранці врахують думки науковців, істориків, дослідників, а головне - громади міста Бровари - при розгляді цього проекту на пленарному засіданні", - наголосив мер у своєму Facebook.

Допис Сапожка щодо проекту постанови (скріншот: facebook.com/i.sapozhko)

Варто зазначити, що ще у березні (коли комітет ВРУ підтримав рішення щодо перейменування міста Бровари) Сапожко наголосив, нібито при цьому не було враховано:

думки науковців, які після відповідного звернення надали експертні висновки щодо збереження назви міста Бровари

суспільну думку броварчан, які підтримали петицію щодо збереження назви міста та висловилися під час опитування, яке проводилося незалежними ЗМІ

"У зв'язку з цим було направлено звернення до голови ВРУ та народних депутатів України з вимогою ретельного перегляду даного питання та збереження назви міста Бровари", - повідомив тоді посадовець.

Позиція науковців та місцевої громади (скріншот: facebook.com/i.sapozhko)

Думки експертів

Згідно з експертним мовознавчим висновком Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування міста, форма "Бровари":

є одним із результатів русифікації українського мовного простору (зокрема топонімічного)

потребує заміни питомо українською формою "Броварі"

Крім того, Нацкомісія звернула увагу на параграф 67 чинного Українського правопису, згідно з яким іменники чоловічого роду, в яких наголос при відмінюванні переходить із "-ар", "-ир" на закінчення (наприклад лексема "бровар" - ремісник, який варить і продає пиво), належать до м'якої групи та відмінюються за таким зразком:

в однині - "бровар, броваря, броварю (бровареві), броваря, броварем, на бровареві, броварю"

у множині - "броварі, броварів, броварям, броварі (броварів), броварями, на броварях, броварі"

Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України у своєму листі підтвердив, що перейменування міста Бровари:

відповідає нормам сучасної української літературної мови

спирається на давні топонімічні українські національні традиції

Уточнюється, що в різний час у писемних джерелах назву цього міста (давніше - села та містечка) фіксували саме як "Броварі" (наприклад у творчості Тараса Шевченка).

В Українському інституті національної пам'яті також висловились на підтримку "повернення місту Бровари історичної назви Броварі".

Чи потрібно змінювати документи після перейменування

На тлі новин про потенційне перейменування міста, декого з його мешканців може турбувати питання - чи потрібно буде змінювати документи після схвалення Верховною Радою відповідного проекту постанови.

За словами адвоката Романа Сімутіна, через зміну назви міста робити цього не потрібно, адже це:

не є обов'язковою умовою

не тягне ніяких правових наслідків (навіть для власників майна)

Тобто ані паспортів, ані будь-яких інших документів змінювати мешканцям міста не доведеться.