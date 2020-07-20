Под Сумами выброс опасного вещества, людей призывают не выходить из дома

Возле села Ганновка (под Сумами) произошел выброс одоранта. Одорант - это токсическое вещество 2 класса.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель мэра Сум Александр Журба.

Одорант добавляют в природный газ, чтобы определить место аварии в случае утечки. И именно этот запах накануне и почувствовали жители Сум.

"Низкая концентрация одоранта в воздухе может вызвать раздражение глаз и кожи, спровоцировать головные боли, тошноту и проблемы с дыханием", - написал Журба.

Горожан призывают по возможности не выходить на улицу. Также необходимо закрыть дома все окна и провести влажную уборку.

Напомним, в МАГАТЭ назвали причину всплеска радиации вблизи границ России.

Отметим, что утечка радиации, как предполагали в Нидерландах, могла произойти на российской атомной станции, но в Москве свою причастность отрицают.

Добавим, в прошлом году сильный выброс радиации в России произошел из-за взрыва на полигоне в Северодвинске.