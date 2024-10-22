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У Сумах зупинилися тролейбуси: стала відома причина

Вівторок 22 жовтня 2024 11:47
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У Сумах зупинилися тролейбуси: стала відома причина Фото: Тролейбуси у Сумах (КП СМР "Електроавтотранс")
Автор: Тетяна Веремєєва

Зранку 22 жовтня у місті Суми призупинено рух тролейбусів. Курсує лише електротранспорт із автономним ходом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Сумську міську раду та КП СМР "Електроавтотранс".

У місті частково відсутня електроенергія, внаслідок чого призупинено рух тролейбусів. Однак деякі тролейбуси у місті мають автономний хід і вони продовжують курсувати.

За даними та КП СМР "Електроавтотранс", на момент виходу публікації, рух тролейбусів вже почали відновлювати.

Крім того, у Сумській міській раді повідомили, що відсьогодні, 22 жовтня, на тролейбусних і автобусних маршрутах міста діє оновлений графік руху.

Загалом у вівторок у місті пасажирів перевозять 55 одиниць комунального транспорту (38 тролейбусів і 17 автобусів) і 180 одиниць приватного громадського транспорту.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 22 жовтня, Росія завдала удару "Шахедами" по приватному житловому сектору міста Суми. Наслідки атаки уточнюються, відомо про тьрох загиблих серед цивільного населення. На місці працюють аварійно-рятувальні служби.

Раніше РБК-Україна писало, що 22 жовтня над Сумщиною українські зенітники збили 25 ворожих "Шахедів". Російські сили продовжують обстріли Сум: вранці удари завдали по житловому будинку та об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки атаки ще уточнюються. Протиповітряні бої тривають, мешканців просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та бути обережними.

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