У Сумах зупинилися тролейбуси: стала відома причина
Зранку 22 жовтня у місті Суми призупинено рух тролейбусів. Курсує лише електротранспорт із автономним ходом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Сумську міську раду та КП СМР "Електроавтотранс".
У місті частково відсутня електроенергія, внаслідок чого призупинено рух тролейбусів. Однак деякі тролейбуси у місті мають автономний хід і вони продовжують курсувати.
За даними та КП СМР "Електроавтотранс", на момент виходу публікації, рух тролейбусів вже почали відновлювати.
Крім того, у Сумській міській раді повідомили, що відсьогодні, 22 жовтня, на тролейбусних і автобусних маршрутах міста діє оновлений графік руху.
Загалом у вівторок у місті пасажирів перевозять 55 одиниць комунального транспорту (38 тролейбусів і 17 автобусів) і 180 одиниць приватного громадського транспорту.
Нагадаємо, у ніч на вівторок, 22 жовтня, Росія завдала удару "Шахедами" по приватному житловому сектору міста Суми. Наслідки атаки уточнюються, відомо про тьрох загиблих серед цивільного населення. На місці працюють аварійно-рятувальні служби.
Раніше РБК-Україна писало, що 22 жовтня над Сумщиною українські зенітники збили 25 ворожих "Шахедів". Російські сили продовжують обстріли Сум: вранці удари завдали по житловому будинку та об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки атаки ще уточнюються. Протиповітряні бої тривають, мешканців просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та бути обережними.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.