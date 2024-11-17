У Сумах зросла кількість жертв російського удару, уточнено наслідки

Зазначається, що у неділю росармія завдала ракетного удару по густонаселеному житловому районі Сум, й "приліт" був поблизу дев'ятиповерхового житлового будинку

У ДСНС поінформували, що внаслідок атаки загинуло 10 осіб, серед них двоє дітей.

Крім того, передали надзвичайники, постраждала 51 людина, включаючи 5 дітей. Натомість в Сумській ОВА уточнюють, що серед загиблих є 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка. Й було відомо про 52 поранених.

Втім згодом стало відомо, що кількість постраждалих знову зросла - в заяві Сумської міської ради від 23.46 йдеться про те, що було поранено 55 людей, серед них 8 дітей.

"Рятувальники та всі необхідні служби продовжують працювати на місці трагедії. Понад 400 мешканців евакуйовано з пошкоджених будівель. Розгорнуто пункт незламності ДСНС. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим", - розповіли надзвичайники.

Також були оприлюднені фото та відео наслідків російського удару балістикою по Сумах 17 листопада.

У ДСНС розповіли, що внаслідок російського обстрілу було пошкоджено скління вікон 6 десятиповерхових будинків, знищено 4 автомобілі.

Як зазначив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх, недільний вечір для міста Сум "став пеклом, трагедією, які принесла на нашу землю Росія",

"Тут працюють рятувальники, добробатівці, поліція. Понад 400 мешканців пошкоджених будинків евакуюють. Розгорнутий штаб, працюють Пункти незламності, мешканці сусідніх будинків і навіть з інших мікрорайонів міста долучаються до надання допомоги постраждалим", - розповів чиновник.

В ДСНС також додають, що у місті Суми проводиться поквартирний обхід усіх пошкоджених будівель, щоб "перевірити кожен закуток і знайти постраждалих".

Дні жалоби - 18-19 листопада

Сумська облрада інформує, що 18-19 листопада будуть дні жалоби по жертвах російського обстрілу Сум.

Додамо, як розповіли в Офісі генпрокурора, за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури було розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Російський ракетний удар по Сумах

Раніше повідомлялося, що 17 листопада військові РФ завдала удар по багатоповерхівці у Сумах приблизно о 20:40.

Пізніше місцева влада розповіла, що через ворожий обстріл у Сумах загинули 8 людей, й серед них були дві дитини. А міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що понад 400 осіб були евакуйовані із пошкодженого будинку в місті.