Удар по будинку в Сумах: загинуло вісім людей, серед них дитина (фото, відео)

Росіяни вдарили по житловому будинку в Сумах в неділю, 17 листопада. Ворожа атака забрала життя 8 людей, серед них дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Сумської області та заяву українського президента Володимира Зеленського.

За даними слідства, сьогодні ввечері, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти завдали ракетного удару по густонаселеному житловому мікрорайону в місті Суми.

Фото: Росіяни вдарили по житловому будинку в Сумах (t.me/prokuraturasumy)

"Унаслідок атаки ворога, станом на 22:00 год, відомо про загибель 8 людей, серед яких 1 дитина, іще 10 місцевих мешканців отримали поранення", - повідомили в прокуратурі.

Водночас відомо, що пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхівок та транспортні засоби.

"Ракетний удар по дев’ятиповерховому будинку в Сумах. Усі необхідні служби вже на місці, проводиться рятувальна операція. Мої співчуття родинам і близьким. Злочинець має понести покарання за вбивства невинних людей", - заявив Зеленський.

Оновлено о 22:42

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що понад 400 осіб евакуйовано із пошкодженого Росією будинку в Сумах.

Наразі розгортаються пункти незламності. У свою чергу, рятувальники, поліцейські та всі інші потрібні служби допомогають людям впоратися з травмами і надають усю необхідну підтримку. Поліція документує наслідки воєнного злочину і приймає заяви громадян.

"На жаль, є жертви: станом на зараз надійшла інформація про 8 загиблих, серед яких 2 дітей. Кілька десятків поранених. Інформація постійно уточнюється. Триває поквартирний обхід у всіх багатоповерхівках, пошкоджених внаслідок удару. Важливо перевірити кожен закуток, щоб знайти всіх постраждалих", - додав він.