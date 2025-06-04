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У Сумах зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ

Суми , Середа 04 червня 2025 16:10
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У Сумах зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ Фото: у Сумах зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Сумах 3 червня зросла до п'яти осіб. Сьогодні у лікарні померла жінка, яка отримала важкі поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

"З глибоким сумом повідомляю, що внаслідок російського удару по Сумській громаді 3 червня кількість жертв зросла - у лікарні померла 86-річна жінка, яка отримала важкі поранення", - повідомив Кобзар.

Таким чином, за його словами, ця атака вже забрала життя п’яти жителів Сум.

Удар по Сумах

Нагадаємо, вчора, 3 червня, Росія завдала удару по центру Сум. Росія вдарила по цивільному транспорту - внаслідок удару згоріли два автомобілі, є загиблий та десятки поранених.

В одному з районів міста снаряд влучив у дорожнє покриття. Внаслідок вибуху зайнявся автомобіль, пожежу оперативно ліквідували.

Також, в одному мікрорайоні пошкоджений багатоквартирний будинок, але обійшлося без руйнувань.

Загалом, пошкоджено 3 приватні будинки, складська будівля, гараж, 4 автівки та одна з будівель лікарні.

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