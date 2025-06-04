У Сумах зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Сумах 3 червня зросла до п'яти осіб. Сьогодні у лікарні померла жінка, яка отримала важкі поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

"З глибоким сумом повідомляю, що внаслідок російського удару по Сумській громаді 3 червня кількість жертв зросла - у лікарні померла 86-річна жінка, яка отримала важкі поранення", - повідомив Кобзар. Таким чином, за його словами, ця атака вже забрала життя п’яти жителів Сум.