У Сумах зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ
Кількість загиблих внаслідок російського удару по Сумах 3 червня зросла до п'яти осіб. Сьогодні у лікарні померла жінка, яка отримала важкі поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.
"З глибоким сумом повідомляю, що внаслідок російського удару по Сумській громаді 3 червня кількість жертв зросла - у лікарні померла 86-річна жінка, яка отримала важкі поранення", - повідомив Кобзар.
Таким чином, за його словами, ця атака вже забрала життя п’яти жителів Сум.
Удар по Сумах
Нагадаємо, вчора, 3 червня, Росія завдала удару по центру Сум. Росія вдарила по цивільному транспорту - внаслідок удару згоріли два автомобілі, є загиблий та десятки поранених.
В одному з районів міста снаряд влучив у дорожнє покриття. Внаслідок вибуху зайнявся автомобіль, пожежу оперативно ліквідували.
Також, в одному мікрорайоні пошкоджений багатоквартирний будинок, але обійшлося без руйнувань.
Загалом, пошкоджено 3 приватні будинки, складська будівля, гараж, 4 автівки та одна з будівель лікарні.
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