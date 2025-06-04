В Сумах возросло количество погибших в результате удара РФ

Количество погибших в результате российского удара по Сумах 3 июня возросло до пяти человек. Сегодня в больнице умерла женщина, которая получила тяжелые ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря.

Таким образом, по его словам, эта атака уже унесла жизни пяти жителей Сум.

"С глубокой скорбью сообщаю, что в результате российского удара по Сумской общине 3 июня количество жертв возросло - в больнице умерла 86-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения", - сообщил Кобзарь.

Удар по Сумам

Напомним, вчера, 3 июня, Россия нанесла удар по центру Сум. Россия ударила по гражданскому транспорту - в результате удара сгорели два автомобиля, есть погибший и десятки раненых.

В одном из районов города снаряд попал в дорожное покрытие. В результате взрыва загорелся автомобиль, пожар оперативно ликвидировали.

Также, в одном микрорайоне поврежден многоквартирный дом, но обошлось без разрушений.

В общем, повреждены 3 частных дома, складское здание, гараж, 4 автомобиля и одно из зданий больницы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.