У Сумах зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ

"Унаслідок російського обстрілу промислового об’єкта на території Сумської громади загинули троє людей", - повідомив Григоров.

За його словами, один із чоловіків помер на місці. Ще один - у критичному стані - не доїхав до лікарні. Третя жертва померла вже в медичному закладі.

Загиблим було 36, 29 та 41 рік.

"У зв’язку з трагедіями, що сталися 12 та 14 травня 2025 року внаслідок ворожої атаки на місто Суми, 15 травня оголошено Днем жалоби в Сумській громаді", - повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.