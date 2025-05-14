UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Сумах зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ

Фото: наслідки удару по Сумах 14 травня (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по промисловому об'єкту в Сумах 14 травня зросла до трьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Сумської ОВА Олега Григорова.

"Унаслідок російського обстрілу промислового об’єкта на території Сумської громади загинули троє людей", - повідомив Григоров.

За його словами, один із чоловіків помер на місці. Ще один - у критичному стані - не доїхав до лікарні. Третя жертва померла вже в медичному закладі.

Загиблим було 36, 29 та 41 рік.

"У зв’язку з трагедіями, що сталися 12 та 14 травня 2025 року внаслідок ворожої атаки на місто Суми, 15 травня оголошено Днем жалоби в Сумській громаді", - повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

 

Удар РФ по Сумах 14 травня

Нагадаємо, сьогодні вдень, 14 травня, у низці регіонів України було оголошено сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Під час тривоги в Сумах прогримів вибух. Згодом в.о. сумського міського голови Артем Кобзар розповів, що вибух пролунав через російський удар по об'єкту промислової інфраструктури.

Раніше у Сумській ОВА повідомляли, що внаслідок обстрілу загинули дві людини, ще дев'ять - поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СумиВійна в УкраїніРакетний удар