В Сумах возросло количество погибших в результате ракетного удара РФ

Количество погибших в результате ракетного удара россиян по промышленному объекту в Сумах 14 мая возросло до трех человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Сумской ОВА Олега Григорова.
"В результате российского обстрела промышленного объекта на территории Сумской общины погибли три человека", - сообщил Григоров.
По его словам, один из мужчин скончался на месте. Еще один - в критическом состоянии - не доехал до больницы. Третья жертва умерла уже в медицинском учреждении.
Погибшим было 36, 29 и 41 год.
"В связи с трагедиями, произошедшими 12 и 14 мая 2025 года в результате вражеской атаки на город Сумы, 15 мая объявлено Днем траура в Сумской громаде", - сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь.
Напомним, сегодня днем, 14 мая, в ряде регионов Украины был объявлен сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Во время тревоги в Сумах прогремел взрыв. Впоследствии и.о. сумского городского головы Артем Кобзарь рассказал, что взрыв прогремел из-за российского удара по объекту промышленной инфраструктуры.
Ранее в Сумской ОВА сообщали, что в результате обстрела погибли два человека, еще девять - ранены.
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