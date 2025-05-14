В Сумах возросло количество погибших в результате ракетного удара РФ

"В результате российского обстрела промышленного объекта на территории Сумской общины погибли три человека", - сообщил Григоров.

По его словам, один из мужчин скончался на месте. Еще один - в критическом состоянии - не доехал до больницы. Третья жертва умерла уже в медицинском учреждении.

Погибшим было 36, 29 и 41 год.

"В связи с трагедиями, произошедшими 12 и 14 мая 2025 года в результате вражеской атаки на город Сумы, 15 мая объявлено Днем траура в Сумской громаде", - сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь.