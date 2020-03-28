В Сумах жителям запретили выходить на улицу без надобности

Покидать помещение можно только при крайней необходимости
Исполком Сумского городского совета принял решение об усилении ограничительных мер в Сумах на время карантина из-за коронавируса в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Согласно решению исполкома, начиная с 28 марта и до завершения карантина жителям Сум и Сумской городской объединенной территориальной общины запрещается:
При выходе на улицу граждане должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и по требованию правоохранителей обязаны предъявить эти документы, а также сообщить свое место проживания и цель, с которой вышли на улицу.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области лабораторно подтвердили 5 случаев заражения коронавирусом. Среди зараженных 2 человека, которые контактировали с умершей от коронавируса конотопчанкой, и двое жителей города Сумы.