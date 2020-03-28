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В Сумах жителям запретили выходить на улицу без надобности

Новости » Коронавирус     28.03.2020 - 15:35
В Сумах жителям запретили выходить на улицу без надобности
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Покидать помещение можно только при крайней необходимости

Исполком Сумского городского совета принял решение об усилении ограничительных мер в Сумах на время карантина из-за коронавируса в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Согласно решению исполкома, начиная с 28 марта и до завершения карантина жителям Сум и Сумской городской объединенной территориальной общины запрещается:

  • покидать свои дома (разрешается только для передвижения на работу, посещение аптеки или магазинов, визита к врачу, проведения ритуальных обрядов, выгула животных, посещения правоохранительных органов или категорий людей, которым необходима помощь);
  • выходить на улицу без средств индивидуальной защиты;
  • пользоваться детскими и спортивными площадками;
  • передвигаться по улицам группами более двух человек, кроме некоторых случаев;
  • детям в возрасте до 14 лет передвигаться по улицам без сопровождения взрослых, а детям в возрасте от 14 до 18 быть на улице после 20:00;
  • курить, употреблять пищу и напитки в парках, скверах, лесопарковых зонах, прибрежных полосах;
  • посещать заведения, работа которых запрещена во время карантина.

При выходе на улицу граждане должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и по требованию правоохранителей обязаны предъявить эти документы, а также сообщить свое место проживания и цель, с которой вышли на улицу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области лабораторно подтвердили 5 случаев заражения коронавирусом. Среди зараженных 2 человека, которые контактировали с умершей от коронавируса конотопчанкой, и двое жителей города Сумы.

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