У Сумах жителям заборонили виходити на вулицю без потреби

Покидати помешкання можна лише за крайньої потреби
Виконком Сумської міської ради ухвалив рішення про посилення обмежувальних заходів у Сумах на час карантину через коронавірус в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.
Згідно з рішенням виконкому, починаючи з 28 березня та до завершення карантину мешканцям Сум та Сумської міської об'єднаної територіальної громади забороняється:
При виході на вулицю громадяни повинні мати при собі документи, що посвідчують особу, та на вимогу правоохоронців зобов’язані пред’явити ці документи, а також повідомити своє місце проживання та мету, з якою вийшли на вулицю.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумській області лабораторно підтвердили 5 випадків зараження коронавірусом. Серед заражених 2 особи, які контактували з померлою від коронавірусу конотопчанкою, та двоє мешканців Сум.