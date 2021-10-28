У Сумах біля будинку застрелили місцевого активіста

У Сумах застрелили активіста "Правого сектора" Олександра Іваніна, який критикував місцевих депутатів і перевізників. Чоловіка вбили на очах його дружини біля під'їзду будинку, в якому він проживав.

"Вбито Олександра Іваніну, активіста національно-визвольного руху "Правий сектор" Сумщини. Застрелено біля під'їзду власного будинку в присутності дружини", - написав Супрун.

Напередодні Іваніна прийшов на засідання міської ради і виступив з критикою на адресу місцевих депутатів і перевізників маршруток. Він лаяв їх за високі ціни і низьку якість обслуговування. Після чого заявив, що на дорогах міста будуть зупиняти транспорт, що порушує критерії, яким повинні відповідати маршрутки, з викликом поліції.

"Близько 21 години Саша разом з дружиною Анею під'їхали на машині до свого під'їзду, Саня виліз з машини, поліз у багажник за речами. В цей час неподалік, на лавочці, сидів якийсь чоловік. Як описує свідок, побачив Саню, дістав зброю і почав стріляти. Зробив кілька пострілів. Швидше за все, це пов'язано з антикримінальною діяльністю. Він публічно висвітлював діяльність певних осіб", - повідомив Супрун в коментарі "Суспільному".

Речник Національної поліції Сумської області Володимир Крупецьких повідомив у коментарі журналістам, що виклик до поліції надійшов о 21:10. Він уточнив, що загиблий - чоловік 1992 року народження. Зараз на місці вбивства працюють правоохоронці. За попередньою інформацією, активіст помер в результаті вогнепального поранення.