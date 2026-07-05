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У Сумах запровадять додаткове оповіщення про атаку: що зміниться

03:40 05.07.2026 Нд
1 хв
Що відомо про нове оповіщення?
aimg Едуард Ткач
Фото: у разі нового попередження людям негайно треба зайти в укриття (Getty Images)

У Сумах влада ухвалила рішення про зміну оповіщення щодо російських атак. Зокрема, у разі загрози ударів авіабомбами буде додаткове сповіщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Григорова.

За його словами, рішення було оперативно опрацьовано разом із військовими, громадою та відповідними службами.

Тепер у разі загрози застосування авіабомб по місту через гучномовці будуть оголошувати додаткове повідомлення, а саме: "Увага! КАБи на місто. Усі в вчиться".

'Це не замінює повітряну тривогу і повідомлення Повітряних сил. Це додатковий рівень інформування, який має допомогти людям швидше зреагувати і перейти в безпечне місце", - наголосив Григоров.

Він додав, що почувши таке повідомлення, людям негайно треба пройти до найближчого укриття або іншого безпечного місця.

Обстріл Сум

Нагадаємо, 3 липня російські окупанти атакували Суми великою кількістю дронів та авіабомб. Під ударом опинився житловий сектор. Зокрема, в епіцентрі атаки опинилися багатоповерхівка, магазин та дорога.

Також ми писали, що в ніч на 3 липня ворог завдав удару по багатоквартирному будинку в Роменській громаді. В результаті атак виникла масштабна пожежа.

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СумиВійна в УкраїніПовітряна тривога