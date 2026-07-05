В Сумах введут дополнительное уведомление об атаке: что изменится

По его словам, решение было оперативно проработано вместе с военными, обществом и соответствующими службами.

Теперь в случае угрозы применения авиабомб по городу через громкоговорители будут объявлять дополнительное сообщение, а именно: "Внимание! ЧТОБЫ на город. Все в учится".

'Это не заменяет воздушную тревогу и сообщение Воздушных сил. Это дополнительный уровень информирования, который должен помочь людям быстрее среагировать и перейти в безопасное место", - подчеркнул Григоров.

Он добавил, что услышав такое сообщение, людям немедленно нужно пройти до ближайшего укрытия или другого безопасного места.