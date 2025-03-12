У Сумах зафіксовано влучання "Шахеду", виникла пожежа: що відомо

"Бажаю здоров'я, шановні сумчани. Нажаль є влучання "Шахеду" в одне із складських приміщень. Є загорання, на місці працюють всі служби. Інформації про поранених або загиблих на даний час немає. Також є загроза повторного удару безпілотників, будь ласка знаходьтеся в безпечних місцях", - поінформував Кобзар о 23:40.

Водночас "Суспільне" посилаючись на МВА, пише, що БпЛА влучив по інфраструктурі міста.

Перед цим у місті було чути звук вибуху, про що інформували ЗМІ та місцеві канали.